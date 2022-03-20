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Elazığ’da kapalı 77 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor
Elazığ’da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149’u ulaşıma açılırken, 77’sinde çalışmalar sürüyor.
Çevre 20.03.2022, 10:46
Elazığ’da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149’u ulaşıma açılırken, 77’sinde çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ’da 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında 226 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 60 personel ve 64 araçla çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar neticesinde 149 yol ulaşıma açılırken, 77’sinde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.