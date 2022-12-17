Son Dakika
Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ’da gece saatlerinde yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.
Çevre 17.12.2022, 10:07
Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Şehrin bazı gölgelerini esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.