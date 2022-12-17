Elazığ’da gece saatlerinde yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Şehrin bazı gölgelerini esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.