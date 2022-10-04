Elazığ’da evlerin etrafında yiyecek arayan tilki görüntülendi

Elazığ’da doğal ortamda aç kalan bir tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken görüntülendi.

Doğal ortamında aç kalan bir tilki, Elazığ’ın Beyyurdu küme evlerinin bulunduğu alana indi. Evlerin etrafında yiyecek arayan tilkiyi gören bir vatandaş cep telefonu ile o anı görüntüledi. Uzun bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.