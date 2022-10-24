Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ’ın Baskil ilçesinin yüksek kesimlerinde domuz sürüsü görüntülendi.

Baskil’in Konalga köyü Sal mezrasının yüksek rakımlı bölgesinde domuz sürüsü görüntülendi. Domuzlar tarlalarda yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru çıkarak gözden kayboldu. Domuz sürüsü köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, vatandaşlar ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladıklarını aktardı.