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Elazığ’da dev hortum görüntülendi
Elazığ’da metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortumun paniğe neden oldu.
Çevre 01.09.2022, 12:01
Elazığ’da metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortumun paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden metrelerce yükseklikte hortum olayı yaşandı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.
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