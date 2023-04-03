Elazığ’da ’Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ’Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Şubatta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ’6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu. ’Bir fidan bin umut` sloganıyla Harput yolu Kolordu Komutanlığı yanındaki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Recep Gündüz de katıldı. Daha sonra alanda oluşturulan ‘Deprem Şehitleri Hatıra Ormanına’ depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi. Hatıra ormanına toplamda 2 bin 23 adet fidanın toprakla buluşacağı bildirildi.

Fidan dikim etkinliği hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, ’’Bugün Harput yolu 4. kilometresinde bir fidan dikim etkinliğimiz oldu. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan peş peşe iki depremden dolayı on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce vatandaşımız yaralandı. Onlar adına, şehitlerimizin hatırası için tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da ‘Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturduk. Burada toplam 2 bin 23 tane çukur açtık ve bu fidanları toprakla buluşturmak üzere toplanmış durumdayız” dedi.