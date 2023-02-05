Elazığ’da cadde ve kaldırımlar kardan temizleniyor

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte iki gündür aralıksız kaldırım, sokak ve caddelerde kar küreme çalışması başlattı.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Elazığ’da da etkisini arttırdı. Elazığ Belediyesi, tüm birimleri ile harekete geçti. Şehir genelinde çalışmalar devam ederken, ana caddeler kardan temizleniyor. Vatandaşların günlük yaşantısının engellenmemesi noktasında hummalı çalışmalar gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol, kaldırım, cadde, sokakları yaya trafiğine uygun hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma olmaması, vatandaşların rahat bir şekilde ev ve iş yerlerine ulaşabilmeleri için kar küreme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.