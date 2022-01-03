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Elazığ’da bulvarlar yenilenerek depremin izleri siliniyor

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Belediyesi ve TOKİ’nin başlattığı çalışmalarla depremin izleri silinmeye devam ediyor.

Çevre 03.01.2022, 15:49
Elazığ’da bulvarlar yenilenerek depremin izleri siliniyor

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Belediyesi ve TOKİ’nin başlattığı çalışmalarla depremin izleri silinmeye devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafapaşa Mahallesi’nde sosyal konutların yapımının tamamlanması ile birlikte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını başlatmıştı. Bu kapsamda ekipler, sürdürülen çalışmalar neticesinde depremde en büyük hasarı alan şehrin doğu mahallelerinden Rüstempaşa ve Mustafapaşa’yı Sanayi Mahallesi’ne bağlayan 600 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki 4 şeritli yolda yeniden yapılan asfalt serim, çizgi, bordür, kaldırım döşeme ve aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sürücü ve vatandaşlardan tam not aldı.

Yapılan çalışmalar ile depremin izlerinin büyük oranda silindiğini belirten Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Yusuf Çakmak, “24 Ocak 2020 depreminden sonra Mustafapaşa Mahallemiz en çok hasar alan mahallemiz oldu. Mahallemizde yapılan çoklu binalarımızda birinci etapta 3 binamız yıkıldı. Daha sonra kentsel dönüşüm nedeniyle Mustafapaşa Mahallemizi 4 etap halinde kontrollü bir şekilde yıktılar. Şu anda Mustafapaşa Mahallemizde TOKİ tarafından yapılan 4 etabın yapımı da bitti. Konutlarımızın yapımıyla birlikte belediyemiz mahallemizde büyük bir çalışma içerisine girdi. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda asfaltımız, orta refüjlerimiz, kaldırım döşemelerimiz ve aydınlatma çalışmalarımız yeniden yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde depremin izleri mahallemizden silindi ve hayat yeniden normale döndü” dedi.

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