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Elazığ’da boru patladı, su metrelerce yükseldi

Elazığ’da Gümüşkavak Mahallesi’nden geçen su borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaşırken patlayan boru, olay yerine gelen ekipler tarafından onarıldı.

Çevre 20.10.2021, 15:01
Elazığ’da boru patladı, su metrelerce yükseldi

Elazığ’da Gümüşkavak Mahallesi’nden geçen su borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaşırken patlayan boru, olay yerine gelen ekipler tarafından onarıldı.

Olay, Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre su borusu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, suyu kesip boruyu tamir etti.

Tazyikli suyun metrelerce havaya yükselme anı cep telefonlarına yansıdı.

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