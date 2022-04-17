Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum”
Elazığ’da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı
Elazığ’ın Maden ilçesinde baharla birlikte yavru yaban domuzları görünmeye başladı.
Çevre 17.04.2022, 11:18
Elazığ’ın Maden ilçesinde baharla birlikte yavru yaban domuzları görünmeye başladı.
Maden ilçesi yakınlarında gezen bir vatandaş, yavru yaban domuzunu fark etti. Hemen cep telefonunu açıp hayvanı kayda alan vatandaş, domuzun peşinden gitmeye başladı. Yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.