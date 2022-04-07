Son Dakika
Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “ Maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarılmıştır”
Bahçelievler’de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Elazığ’da baharın gelmesiyle yılanlar görülmeye başlandı
Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesimlerde yılanlar görülmeye başlandı.
Çevre 07.04.2022, 12:21
Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesimlerde yılanlar görülmeye başlandı.
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da kırsal alanlarda sıklıkla görülmeye başlandı. Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı köyü Omikan mezrasında sürülerini otlatan çobanlar, kırsal alanlarda sayıları artan yılanları görüntüledi. Yılanları cep telefonu ile görüntüleyen köylüler, zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtirken, tedirgin olduklarını aktardı. Özellikle çobanlar, sık sık 2 metre uzunluğundan fazla olan yılanları gördüklerini dile getirdi.