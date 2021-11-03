Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle yolda çökme meydana geldi

Elazığ’da etkili olan yağışlar karayolunda çökmeye neden oldu.

Olay Abdullahpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle karayolunda çökme yaşandı. Yaşanan çökme nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ekipler geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra çöken yolun yapılması için çalışma başlattı.