Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor

Kahramanmaraş’ta merkezli meydana gelen depremlerin ardından 5 bin 787 binanın ağır hasarlı tespit edildiği Elazığ’da yıkımlar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede son olarak il genelinde 24 bin 466 bina incelendi. Buna göre, 109 binanın yıkık ve acil yıkılacak, 5 bin 787 binanın ağır, 473 binanın orta, 7 bin 54 binanın az ve 10 bin 137 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Şehir genelinde birçok noktada yıkım çalışmaları sürüyor.

Kentte hasar tespiti yapılan acil yıkılacak binaların yıkımlarına devam ettiklerini ifade eden yıkım şefi İsa Beklen, “Görüldüğü üzere, şuanda acil yıkımları gerçekleştiriyoruz. Tespitler yapılıyor ardından gelen bilgiler dahilinde saha çalışmalarımızı yapıyoruz ve çalışmalara devam edeceğiz. Yıkım esnasında polisler de burada oluyor. Sistemin çalışmasıyla güvenliği alıp çalışmamıza devam ediyoruz. Bu yıkımımız bittikten sonra diğer hasarlı binaya geçiyoruz” dedi.