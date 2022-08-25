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Elazığ’da aç kalan tilki şehre indi
Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çevre 25.08.2022, 12:05
Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ’da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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