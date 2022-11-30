Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi

Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Zafran konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.