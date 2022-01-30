Elazığ’da aç kalan kurt şehir merkezine indi, o anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Günler öncesinde Elazığ genelinde etkili olan kar yağışından dolayı kırsalda yiyecek bulamayan kurt, Elazığ’da şehir merkezine indi. Çayda Çıra Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, kurdun önüne çıktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.