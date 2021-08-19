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Elazığ’da 850 keklik doğaya salındı

Elazığ’da 850 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Çevre 19.08.2021, 10:54
Elazığ’da 850 keklik doğaya salındı

Elazığ’da 850 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Malatya’da Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen 850 adet kınalı keklik Elazığ’a gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından alınan keklikler, görevliler tarafından farklı noktalarda doğaya bırakıldı.

DKMP’den yapılan açıklamada, “Elazığ İl Şube Müdürlüğümüzce 2021 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında ilimize tahsisi yapılan kınalı keklikler, Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan getirilerek 850 adeti, uygun mevkilere köy muhtarları ile işbirliği sağlanarak tabiata salımları gerçekleştirilmiştir” denildi.

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