Elazığ’da 60 kiloluk dev turna balığı yakalandı

Elazığ’da balıkçılar yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Elazığ balıkçıları tarafından Keban Barajında büyüklüğüne az rastlanan yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı. Yakalanan turna balığı, bir balıkçıda satışa çıktı. Dev turna vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balığı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonlarını çıkarıp fotoğraf çektirdi.