Elazığ’da 46 depremzede daha evine kavuştu

Elazığ’da 46 hak sahibi depremzede daha çekilen kurayla evine kavuştu.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik depremde Elazığ ve Malatya’da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatını yaptı. Daha önce çekilen kuralar ile Rüstempaşa Mahallesi 2’nci etap konutlarına yerleştirilemeyen hak sahipleri için bugün 3’üncü Noter Havva Kaya’nın başkanlığında kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilen kuralar ile 46 hak sahibi, Sürsürü Mahallesi 2’nci etapta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına yerleştirildi.

Gerçekleştirilen kura ile ilgili açıklama yapan 3’üncü Noter Havva Kaya, “Deprem öncesinde Rüstempaşa Mahallesi 2’nci etap sınırları içerisinde bulunan 12 Ekim 2021 tarihinde çekilen kura sonucunda konutlarına yerleşemeyen 46 adet hak sahibi için, Sürsürü 2’nci etapta kendi katlarında 46 adet hak sahibi kura çekilişi yapıldı" dedi.