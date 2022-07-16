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Elazığ’da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte görüntülendi

Elazığ’ da yaklaşık iki metre uzunluğunda yılan ve kaplumbağa birlikte görüntülendi.

Çevre 16.07.2022, 10:14
Elazığ’da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte görüntülendi

Elazığ’ da yaklaşık iki metre uzunluğunda yılan ve kaplumbağa birlikte görüntülendi.

Alacakaya ilçesi Esenlik köyünde dağlık alanda gezen İdris Arkın, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan ve yanında kaplumbağa olduğunu fark etti. Bunun üzerine Arkın, cep telefonu ile hayvanları kayıt altına aldı.

Yılan ve kaplumbağa bir süre sonra gözden kayboldu.

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