Elazığ’da 12 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ’ın Palu ilçesinde 120 dekarlık alanda Karataş ailesi hatıra ormanına 12 bin fidan dikildi.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Yukarı Palu Mahallesi Cirit Meydanı bölgesinde Karataş ailesi hatıra ormanı oluşturuldu. İlçeye bağlı Umutkaya köyünden olan Karataş ailesi adına oluşturulan 120 dekarlık hatıra ormanına, badem, kızılağaç, kara selvi, mavi selvi, çınar, dişbudak lavanta ve biberiye fidanlarından oluşan yaklaşık 12 bin fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğine, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, dernek üyeleri, Palu Orman İşletme Şefliği personeli ile Karataş ailesi bireyleri katıldı.

Hatıra ormanı oluşturma etkinliğinde açıklamalarda bulunan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "Hackelli Karataş ailesinin fidan bağışında bulunarak Türkan, Fazilet ve Müslüm’e hanımlar adına yaklaşık 120 dekar alanda 12 bin fidanı bugün Karataş ailesinin de katılım sağladığı bir fidan dikim etkinliğindeyiz. Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında, 11 Kasımı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmesi ve akabinde 2020 ve 2021 yılında da 3’ncüsünü kutladığımız dikim etkinliklerimiz devam ediyor. Palu’da geçmiş yıllarda ağaçlandırma çalışmalarını yetersiz gördüğümüz için Orman Bölge Müdürlüğü olarak Karataş ailesinin ve diğer vatandaşlarımızın katılımıyla burada fidan dikimimizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 12 bin fidanı bugün toprakla buluşturacağız. Dikim sahamızda yaklaşık 15 kilometreye yakın teras yapıldı. Bu teraslara, badem kızılağaç, kara selvi, mavi selvi, çınar, dişbudak, lavanta ve biberiye fidanlarıyla inşallah bu dikeceğimiz fidanlar, bugün fidan, geleceğe nefes, bugün fidan, dünyaya nefes olacak. Ben her şeyden önce Karataş ailesine bölge müdürlüğü olarak şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bugün bir hayallerini gerçekleştirdiklerini aktaran Şafak Karataş "Kardeşlerimle beraber büyüklerimizin anısına ilçemizde, bölge müdürümüzün açıkladığı gibi yaklaşık 12 bin ağacı dikiyoruz. Bu ormanı hayata geçirirken bizden desteklerini esirgemeyen başta müdürümüz ve bütün orman teşkilatına teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin tüm insanlığa teşvik edici bir durum olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen ise “Aslında bugün diktiğimiz bu fidanlar, bu toprağa olan bir diyet borcumuzdur. Bu fidanları dikmekle işimiz bitmiyor. Bu dikim alanının korunmasının, mutlaka ve titizlikle ilgililer tarafından, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bugün burada, Palu’muzda birlikte dikeceğimiz fidanlar ile Palu’muza ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakmak için katkıda bulunan herekse teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.