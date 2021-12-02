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Elazığ’da 10 kiloluk alabalık yakalandı
Elazığ’da balıkçılar Fırat Nehrinde 10 kilogram ağırlığındaalabalık yakaladı.
Çevre 02.12.2021, 13:41
Elazığ’da balıkçılar Fırat Nehrinde 10 kilogram ağırlığındaalabalık yakaladı.
Elazığ’ın Keban ilçesinde balıkçılıklar, Keban Barajını besleyen Fırat Nehrinde 10 kilogramlık, 92 santim büyüklüğünde doğal alabalık tuttu. Balıkçıların ağına takılan balık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kıyıya çıkarıldı. Balıkçılar balığın büyüklüğü karşısında şaşırırken balık satışa çıkarıldı.