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Elazığ’da ’1. Geven Balı Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Elazığ’da Arı Birlikleri Yetiştiricileri tarafından ‘1. Geven Balı Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Çevre 12.03.2022, 13:28
Elazığ’da ’1. Geven Balı Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Elazığ’da Arı Birlikleri Yetiştiricileri tarafından ‘1. Geven Balı Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Elazığ’da Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1. Geven Balı Çalıştayı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde bulunan Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıda geven balı üretim alanları, arıcılıkta konaklama sorunları, kuraklık, iklim değişikliği ve kalkınca projeleri konuşuldu. Programa Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin’in yanı sıra illerin arı yetiştiricileri birliği başkanları, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, STK temsilcileri ve arı yetiştiricileri katıldı.

"Uluslararası pencereyi açabilirsek Geven balımız en değerli ballar arasında yerini alacaktır"

Geven balı olarak uluslararası işaretini almaları gerektiğini belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, “Bütün çalışmalarımız bu çerçevede olacak. Eğer ki ben bu çalışmaları yapamazsam bu bilgilerin yabana gitmemesi için bizim uluslararası pencereyi de açmamız lazım. Eğer uluslararası pencereyi açarsak bizim balımız çok değerli ballar içerisine girecektir. Bizim esas görüşmemiz gereken konu ise bu ballara sahip çıkacağız. Gevenin korunmasından geven balının daha genişletilmesinden geven alanlarını genişleterek arıcılarımıza sunmamız için topyekun bir çalışma yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu geven çalıştayını bunun için çok önemsiyorum. Geven çalıştaylarını biz her sene aynı zamanlarda her yıl bıkmadan usanmadan yapacağız. Küresel bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Fiyatlar geçen yıl ki fiyatlara göre yüzde 200 arttı. Bizim en temel girdimiz mazot ve şeker ve ondan sonra da katlamalı olarak gidiyor. Hepinizin bildiği gibi 3 aydan bu yana şeker sorunu yaşıyoruz. Şekerde 2019 yılından bu yana ciddi çalışmalar yaptık. Her yıl arıcılarımız 4 bin 500 ton şekeri ulaştırıyoruz. Ama bu sene gerçekten 3 aydan bu yana çok kötü bir konjonktür içerisindeyiz. Bizim sizinle kristal toz şekeri buluşturma çabası 4 bin 500 tonla bu yıl tamamlanmadı devam ediyor devam da edecek. Ben buradan herkese seslenmek istiyorum Türkiye’de şekeri duymayan kalmadı. Şekerden bal mı yaptırılıyor hayır böyle bir şey olmaz. Bir hayvan kışın nasıl hazır yem yemek istiyorsa arılar da yaşamak için kristal toz şeker tüketmesi lazım. Dolayısıyla toplumda ki bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Bu noktadan hareketle Bakanımıza bu durumu arz edeceğiz Türkiye Arıcılar Birliğine karşı 72 bin üyeyi 7 milyon arıyı görmezlikten gelerek birtakım hareketlerin içerisinde olmamalarını istemem. Üreticiyle hiç kimse alay edemez alay da ettirmeyiz. Bugüne kadar bize verilen desteklere teşekkür ediyorum. Arıları yok olma telaşına yürütürseniz tarımı tamamıyla bitirirsiniz. Doğada hangi hayvan varsa bunun tozlaşmasını ve döllenmesini arı yapar. Dolayısıyla hiçbir tarımcının hiçbir çiftçinin çiftçilik kuruluşlarında görmemezlikten gelmesini istemiyorum. Biz vatanımızı çok seviyoruz. Vatanımızın üretmesini çok seviyoruz. Dolayısıyla bu noktada arıcılara bir kulak verilmesini istiyoruz" dedi.

"Elazığ çevresinde geven familyasından 35 çeşit bitki bulunmaktadır"

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği ve Türkiye Merkez Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da desteklenen Elazığ 1. Geven Balı Çalıştayında olduklarını belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ise "Elazığ ilimizde 19’u endemik olmak üzere toplamda 35 çeşit geven familyasından bitki bulunmaktadır. Bunların 3 çeşidi arıcılıkta nektara konu olmaktadır. Elazığ çevresinde geven bitkisinin yayılımına baktığımız zaman bin 300 rakımın üzerinde lokalize olmaktadır. Geven bitkisinin en önemli unsurlarında bölge için erozyon için en önemli bitki varlığına sahiptir. Aynı zamanda bölgemizde yaklaşık 100 bin civarında arı varlığına sahip olan bin 100 civarında profesyonel üreticimizin varlığı söz konusudur. Bu üreticilerimiz aynı zamanda yıl içerisinde geven bitkisinin nektar verdiği dönemlerde Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bu bölgemize gelen çok ciddi sayıda arıcılar için bir potansiyel kaynağıdır. Dolayısıyla geven bitkisinin buradaki varlığı arıcılıkta sürdürülebilirlik için çok önem arz etmektedir. Bizim bu çalıştaydaki en önemli özelliği gevenin bu alanda korunmasının sağlanması tahribatın önlenmesi ve gerekli olursa gerekli AR-GE çalışmalarıyla burada tahrip olan alanlarda da yaygınlaştırılması en önemli başlıklarımızdan bir tanesi olacaktır” dedi.

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