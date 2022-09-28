Elazığ TSO ’Sıfır Atık Belgesi’ aldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre gerekli sıfır atık süreçlerini tamamlayarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ni aldı. TOBB Yeşil Mutabakat Çalışma Komisyonu Üyesi de olan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “TOBB tarafından görev tevdi edilmesine müteakip ilk iş olarak kendi kurumumuzda çalışmayı başlatarak bugün itibarı ile odamıza ‘Sıfır Atık Belgesi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Arslan, “Sıfır Atık Belgesi’nin alınmasında odamızda proje ekibi oluşturduk. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tüm atıkların kaynağı, türü, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanı, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin mevcut durum tespiti yapıldı. Mevcut durum tespit edildikten sonra planlama yapılarak, ihtiyaç duyulan ekipmanlar temin edildi. Proje ile alakalı gerçekleştirilen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarından sonra proje, odamız hizmet binasında uygulanmaya başlandı. Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması ile hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlanması öncelikli hedefimiz olmuştur. Proje çerçevesinde odamızdan çıkan atıkların geri dönüşüme giderek hem ekonomiye katkı sağlaması hem de çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için hizmet binamızda bu uygulamaya geçilerek, planlanan alanlara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi ve belirli aralıklarla lisanslı geri dönüşüm firmasına atıklar teslim edilmeye başlandı. Bu çalışmalarımız sonucunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık. TOBB Yeşil Mutabakat Çalışma Komisyonu Üyesi olarak odamızda böyle bir çalışmayı gerçekleştirerek örnek olma hedefimiz de vardı. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve odamız profesyonellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.