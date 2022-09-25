Elazığ semalarında ’Starlink’ uyduları görüldü

Elazığ’da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi’ne ait olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Işıkların, Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.