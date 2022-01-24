Elazığ Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı beklenen donlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, üst geçitler, otobüs ve minibüs durakları gibi vatandaşların toplu bulunduğu alanlarda müdahale çalışmalarına ağırlık veriyor. Kar küreme ve tuzlama araçlarının ve kullanıldığı çalışmalarda, Elazığ’ın 41 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Karla mücadele ekiplerimiz don olaylarında vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan üst bölgelerimizde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Elazığ Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için seferber ettik. Bundan sonraki süreçte de kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda 153 Beyaz Masa personelleriyle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır” denildi.