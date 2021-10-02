Elazığ Belediyesi: “Hamzabey Barajı içme ve kullanma suyu bitti”

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hamzabey Barajı’nda içme ve kullanma suyunun bittiği belirtildi.

Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Oğuz Gündağ yaptığı açıklamada, "Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle ilimizin önemli oranda içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı’ndaki su seviyesi ölü hacim noktasına gerilemiştir. Bu duruma bağlı olarak ilimize barajdan su verilemediği için yer yer su kesintileri yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz yönde etkilememesi için kesintiler daha çok gece saatlerinde olacak. İlimizin içme suyu noktasında mağduriyet yaşamaması için belediyemiz farklı noktalarda sürdürdüğü sondaj çalışmalarına ise aralıksız devam edecek ve içme suyu açığı sondaj kuyularından elde edilen sularla kapatılmaya çalışılacaktır. Şehir merkezinde 10 adet yeni sondaj kuyusu vurduk ve önlemlerimizi daha çok artıracağız. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da konuyu yakından takip ediyor. Saha çalışmalarımıza hız vermemiz noktasında da gerekli talimatları veriyor. Mevsim yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlarımızdaki doluluk seviyesi artacağı için şehrimize tekrar su vermeye başlayacağız. İçinde bulunduğumuz sürecin daha kolay ilerleyebilmesi için vatandaşlarımızdan su tasarrufu noktasında azami hassasiyet göstermelerini ve suyu daha bilinçli tüketmelerini rica ediyoruz” dedi.