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Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı, tarihi Harput Mahallesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Çevre 09.12.2020, 12:10
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Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ’da merkezinde hafif yağdı, yüksek yerlerinde ise etkili oldu. Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Mevsimin ilk karının yağdığını aktaran Gökhan Bulut “Bende sabah erkenden çıktım geldim. Fotoğraf çekmeye başladım. Kar bolluk ve berekettir. Zaten uzun zamandır yağış olmuyor. Bu da bizi sevindirdi” dedi.
Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise “Rahmeti ile inşallah barajlar dolar. Sevinçliyiz ve mutluyuz. İnşallah bol bol yağar. Fen işleri ekibi burada. Sabahtan beri tüm ekipler greyder ve kepçeler ile çalışıyor” diye konuştu.

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#Elazığ
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