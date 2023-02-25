El-Cezeri’nin sütunceleri depremde Mesudiye Medresesi’nin yapısında kayma olmadığını kanıtladı

Diyarbakır’da El-Cezeri tarafından Mesudiye Medresesi’nin yapımında yerleştirilen sütuncelerin dönmeye devam etmesi, tarihi medresenin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmediğini gösterdi.

Merkez Sur ilçesindeki cami içerisinde bulunan tarihi Mesudiye Medresesi’nde, Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülen El-Cezeri tarafından yapılan taş denge sütunları, görenleri hayran bırakıyor.

800 yıl önce yapıldığı bilinen medrese, Kahramanmaraş merkezli depremlerde sütuncelerin sağlam dönmesiyle yapısında herhangi bir kaymanın ve bozulmanın olmadığını gösterdi.

Diyarbakır Ulu Cami’de Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği gönüllü rehberlik yapan Yaser Aydın, medresenin yapısında depremden kaynaklı herhangi bir hasar bulunmadığını belirtti.

Aydın, “Diyarbakır Ulu Cami’ye baktığımızda, özellikle cami içerisindeki Mesudiye Medresesi’nde El-Cezeri tarafından yapılan sütunceleri görmekteyiz. El-Cezeri, Mesudiye Medresesi ilk yapıldığında medrese avlusuna iki sütunceyi yaptırmıştır. Medresenin 800 yıllık tarihi bulunmaktadır. Bu anlamda El-Cezeri tarafından yapılan sütunceler de 800 yıllık tarihe dayanmaktadır. Bu sütunceler de depremin habercisi olarak ifade ediliyor. Bir nevi alarm sistemi diyebiliriz” dedi.

Medresenin statiğinde herhangi bir bozulmayla birlikte sütunların ağır dönebileceğini veya kilitlenebileceğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

“Yakın süreçte Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen şiddetli depremlere rağmen yapının herhangi bir zarar görmediğini bilmekteyiz. Cami ve medresenin hasarsız bir şekilde eski ihtişamını koruduğunu söyleyebiliriz. Medresenin statiğinde herhangi bir sorun oluşmuş olsaydı, sütuncelerin gizemli bir şekilde kilitlendiğini ve döndürülemeyeceğini görebiliriz. Ancak sütuncelerin sağlıklı bir şekilde çalıştığını gördüğümüz için yapıda herhangi bir zararın olmadığını ifade edebiliriz.”