Ekvador’u sel vurdu

Ekvador’un başkenti Quito’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Ekvador’un başkenti Quito’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Kentte çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yetkililer, sel nedeniyle bölgede elektrik kesintilerinin de yaşandığını belirtirken, Quito’nın kuzeyindeki Calderon bölgesinin de selden etkilendiği bildirildi. Selden etkilenen halkın kullanımı için kentin farklı bölgelerinde geçici barınma merkezleri faaliyete geçilirken, bölgede hasar tespit çalışması hazırlanıyor.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü tarafından (Inamhi), Quito’da yağmur, dolu ve fırtınanın bugün de devam edeceği bildirilirken, bölgedeki aşırı yağışlara yüksek sıcaklıkların neden olduğunu belirtildi.