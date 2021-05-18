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Ekvador’daki Darwin Kemeri erozyon nedeniyle çöktü

Ekvador’un Galapagos Adaları’nda yer alan Darwin Kemeri erozyon nedeniyle çöktü.

Çevre 18.05.2021, 14:14
Ekvador’daki Darwin Kemeri erozyon nedeniyle çöktü

Ekvador’un Galapagos Adaları’nda yer alan Darwin Kemeri erozyon nedeniyle çöktü.

Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları açıklarında bulunan ve Darwin Kemeri olarak bilinen ünlü doğal kaya oluşumu çöktü. Ekvador Çevre Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kemerin fotoğrafını paylaşarak, olayın erozyon nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist, adını İngiliz biyolog Charles Darwin’den alan kemeri görmek için adaya seyahat ediyor. Yaklaşık 234 ada, körfez ve kayadan oluşan takımadaların 4’ü 30 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.
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