Ekonomiye yıllık 11,8 milyon TL katkı sağlayacak Akçadağ Taşevler Sulaması inşaatı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya iline yaptığı yatırımlarla ilinde mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

“8 bin dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edilecek”

Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Projenin bitmesi ile 8 bin dekar tarım alanının sulama işleminin gerçekleştirileceğini aktaran DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Bu kapsamda Malatya Akçadağ Taşevler Sulaması İnşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bitirilmesi ile toplamda 8 bin dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edilecek” diye konuştu.

Akçadağ Taşevler Sulaması projesinin milli ekonomiye yılda 11,8 milyon TL katkı sağlayacağını belirten Yıldız,’ Su kaynağı Akçadağ ,Taşevler Barajı tamamlanmıştır. Baraj temelden 51 metre yükseklikte ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 5,12 milyon m su depolayarak 8 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Akçadağ Taşevler Sulaması, milli ekonomiye yılda 11,8 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 2.400 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Malatya Akçadağ Taşevler Barajı Sulama şebekesi 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflendiği aktarıldı.