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EKO İKLİM’e uluslararası katılım

30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘EKO İklim zirvesi” için Ankara’da bulunan Kolombiya eski Devlet Başkanı Pastrana ve eski futbolcu Cevad Prekazi, zirve öncesi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Çevre 29.03.2022, 15:51
EKO İKLİM’e uluslararası katılım

30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘EKO İklim zirvesi” için Ankara’da bulunan Kolombiya eski Devlet Başkanı Pastrana ve eski futbolcu Cevad Prekazi, zirve öncesi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

İklim değişikliği ile mücadele ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla ATO öncülüğünde ve çok sayıda kurum ve kuruluşun paydaşlığında 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”na katılmak üzere Ankara’da bulunan Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango ve Türk futboluna damga vurmuş efsane futbolcu Cevad Prekazi, Zirve öncesinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran ziyarette yaptığı konuşmada, tüm dünyayı yakından ilgilendiren ‘iklim değişikliği’ ve ‘yeşil dönüşüm’ konularına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından çevreye duyarlı iş, sanat, medya ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin etkili olduğunu ifade ederek, Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango ve futbolcu Cevad Prekazi’ye Zirve’ye katılımlarından dolayı teşekkür etti

Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango da konuşmasında, 1970-1974 yıllarında Kolombiya Devlet Başkanlığı yapan babası Misael Pastrana Borrero’nun ilk çevre yasasını çıkaran isim olduğunu belirterek, Zirve’de yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve GD Global Kurucu Direktörü Gözde Dizdar da ziyarette yer aldı.

“EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”, iklim değişikliğini uluslararası düzeyde ele alacak. Zirvede, devlet eski başkanları, büyükelçiler ile yabancı kurum ve kuruluşların temsilcileri konuşma yapacak.

İklim değişikliği ve yeşil ekonomi konularına uluslararası bakışın “İklim Değişikliği-Global Stratejiler” başlıklı oturumda ele alınacağı Zirve’de, Nepal eski Başbakanı Madhav Kumar Nepal, eski Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov, eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri, eski Kanada Başbakan Yardımcısı ve eski Çevre Bakanı Sheila Copps konuya ilişkin tecrübe ve fikirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Moderatörlüğünü eski Büyükelçi Mithat Rende’nin yapacağı "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda ise UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz ve Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat konuşmacı olacak. “İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sürmanşetten Okumalar” oturumunda Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Herve Magro Fransa’dan iyi uygulama örneklerini aktarırken, AB Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut da Yeşil Meydan’da Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm sürecinde yürüttüğü çalışmaları anlatacak.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, “Güney Kore ve Türkiye Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?” oturumunda iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde karbon emisyon oranını azaltma politikalarına yönelen Kore ve Türkiye’nin geleceğe yönelik adımlarını Cerebrum Tech Kurucu Ortağı Dr. Erdem Erkul moderatörlüğünde konuşacak.

Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Laurent Debroux ve Japonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Başkanı Watanabe Nobuhiko ile Fransa Kalkınma Ajansı Direktörü Tanguy Denıeul ise “İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı” oturumunda konuşacak.

ProColombia Avrupa Direktörü Jose R. Puyana’nın “Kolombiya’da İklim Eylemi: Kamu Politikası ve İş Fırsatları Arasında Bir Köprü” oturumu ile Kolombiya’da uygulanan ve uygulanması planlanan devlet politikalarının ekonomik yönünü anlatacağı Zirve’de İklim Elçisi ve eski Futbolcu Cevad Prekazi de “Futbolda Yeşil Dönüşüm” oturumunda konuşma yapacak.

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