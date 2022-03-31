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Eko İklim Zirvesi’nde Balıkesir’in yol haritası anlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Eko İklim Zirvesi’nin "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumunda Balıkesir’i tanıttı, Büyükşehir’in iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Çevre 31.03.2022, 14:08
Eko İklim Zirvesi’nde Balıkesir’in yol haritası anlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Eko İklim Zirvesi’nin "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumunda Balıkesir’i tanıttı, Büyükşehir’in iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen iki gün süren EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı, şehri tanıttı. Başkan Yılmaz’ın konuşma yaptığı "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer aldı.

“Şehri ve doğasını korumamız lazım”

Balıkesir’in çok özel ve güzel, korunması gereken eşsiz bir şehir olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Her zaman söylüyoruz; hava atmak istiyorsanız istediğiniz yere gidin ama hava almak istiyorsanız Balıkesir’e gelin. Bir şehir düşünün iki deniz bir şehir. Bir tarafında Marmara diğer tarafında Ege. 291 kilometre uzunluğunda sahile sahip olan şehrimizin yüzde 48’i de orman. Böyle bir şehirde iyi belediye başkanı, yaptırarak değil yaptırmayarak olursunuz çünkü korumanız lazım. Çünkü bizlere emanet edilen bir şey bozulduktan sonra geri kazanılması çok zor" dedi.

“Marmara’da kirliliğin en az görüldüğü şehiriz”

Son zamanlarda Marmara Denizi’nde müsilaj problemi yaşadıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Şehir olarak yaşanan bu sorunda sorumluluğumuz yüzde birin altında. Marmara Denizi’nin etrafında kirliliğin en az görüldüğü şehir Balıkesir. Ama biz Dilovası’nı kontrol edemezsek, Gebze’yi kontrol edemezsek, İstanbul’un atık suyunun ileri biyolojik arıtmadan geçmesini sağlayamazsak şehir olarak olumsuz etkileniriz. Bu yüzden iş birliği halinde ortak hareket edebiliyor olmamız çok önemli" dedi.

“Dünyanın her noktasından şehrimize bilgi akışı var”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ulusal ve uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu iş birliği ve dayanışmanın, tecrübe paylaşımı konusunda çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Bu sayede dünyanın her noktasından şehrimize yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilgi akışı var" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

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