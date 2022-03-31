EKO İKLİM Zirvesi 50 bin kişinin katılımıyla devam ediyor

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı, ATO Congresium’da 50 bin kişinin katılımıyla devam ediyor.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış töreninde tiyatro oyuncusu Altan Erkekli’nin sunumuyla iklim değişikliği ve etkilerine dikkat çeken Nil Karaibrahimgil’in Yuvam Dünya Derneği için yazıp söylediği, İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın seslendirdiği ’Uyan Anne, Uyan Baba’ şarkısının video gösterimi yapıldı. Çeşitli sergi, atölye ve defilelerin gerçekleştiği zirvede Hamiyet Gürelli, Angora Mohair ve Ekoloji RH (+) defileleri ilgi çekti.

EKO İKLİM Zirvesi’nde pek çok müzik dinletisi, konser ve deneyim paylaşımı sunuldu. Müfit Can Saçıntı ve Erkan Petekkaya’nın da konuşma yaptığı zirvede Selçuk Balcı&Bahadır Tatlıöz ve Grup Ayna Grubu, Dolapdere Big Gang konseri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, Suya Türküler konseri, Antakya Medeniyetler Korosu konseri de gerçekleştirildi.

Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ’lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdi. Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına ev sahipliği yaptı. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilendi. Çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinliklerin yer aldığı fuarda oluşturulan bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımına imkanı verilerek, bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlandı.