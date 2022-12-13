Ekipler zamanla yarışıyor, bu proje sayesinde kentin su sorunu çözülecek

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan ile birlikte Seyfebeli, Organize Sanayi Bölgesi ve Çayboyu bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

"Zamanla yarışarak projeyi devam ettiriyoruz"

Kent için büyük önem taşıtan projeyi adım adım takip ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Son günlerdeki yağışlı havadan sonra arazi şartları zorlaştı. Gerek yüklenici firma, gerekse DSİ Bölge Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma ile hız kesmeden devam ediyorlar. Zamanla yarışarak projeyi devam ettiriyoruz. Yağış olsa da, şartlar zorlaşsa da İnşallah fedakârca çalışarak Sivas’ın su sorununu çözecek projenin ilk etabını en kısa zamanda bitirmeyi arzuluyoruz.” dedi.

"Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak sorunu ortadan kaldıracağız"

Başkan Bilgin, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak su sorunun ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, "Hemşerilerimiz doğal olarak sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Şehrimizde planlı su kesintileri devam ediyor. Bu doğrultuda hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz. Hiç kimse su kesintisi yapmayı arzulamaz ama ortada bir gerçek var. Büyük bir proje, zor bir proje, bunun projelendirilme aşamasından ihale süreci ve yapım aşamasıyla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi son dönemecindeyiz, kısa sürede de tamamlayarak şehirdeki su seviyesini normale döndüreceğiz. Ben bu noktada hemşerilerimize gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimize de bu zorlu şartlarda fedakârca çalıştıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak sorunu ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.