Ekipler lapa lapa yağan kar ile işte böyle mücadele ediyor

Kar yağışının etkisini sürdüğü Kartepe’de, ekipler yolu açık tutabilmek için mücadele ediyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, 15 Aralık Çarşamba günü etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe’yi adeta beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Kartepe vatandaşların uğrak yeri olurken, belediye ekipleri ise yollarda ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri de çalışmalarına iki gün önce başladı. Kartepe Belediyesinin kar timi 50 personel, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 grayder, 7 kepçe, 2 looder ve 5 kamyonet ile mesaisine devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekiplerin kar ile mücadelesi drone ile havadan da görüntülendi.