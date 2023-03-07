Ekipler deprem bölgesinde köylere su ve odun ulaştırıyor

Bolu’dan deprem bölgesine giden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman’da köylerin odun ve su ihtiyaçlarını arazi araçlarıyla karşılamaya devam ediyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler deprem bölgesindeki yaraları sarmak için sefer oluyor. Bolu’dan Adıyaman’a giden ekipler, AFAD ve Kızılay ile organize olarak su, odun ve yemek ihtiyacı olan noktalara hizmet götürüyor. Arazi araçlarıyla Adıyaman’ın köylerinde su ve odun ihtiyacı olan vatandaşlara, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yardımları ulaştırıyor.

“Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız”

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “Adıyaman’da görev yapan ekiplerimiz hizmet araçlarımızla köylere odun dağıtımına devam ediyor aynı anda şehir merkezinde AFAD ve Kızılay ile organize olarak yemek ve çadır dağıtımlarında su tankerimiz ise ihtiyaç olan yerlere de su takviyesi yapmaya devam etmektedir. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.