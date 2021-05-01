Ekipler alarma geçti, yavru kediyi sütannesi ile buluşturuldu

Sivas’ta Vefa Sosyal Destek ekipleri, aldıkları ilginç bir çağrı sonrası yavru kediyi sütannesi ile buluşturdu.

Sivas’ta kent merkezinde hem şaşırtan hem de yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Esentepe Mahallesinde yaşayan Rabiye Aman isimli kadın Sivas Valiliği Vefa Destek Hattı’nı arayarak ilginç bir talepte bulundu. Aman, bir süre önce apartmanın bodrum katında buldukları ve beslemeye başladığı yavru kedinin sütanneye ihtiyacı olduğunu belirtti. Tam kapanma uygulaması kapsamında sokağa çıkamadığı için yavrunun sütanne ile buluşturulmasını istedi. Sivas Valiliği Vefa Sosyal Destek ekipleri ilginç talebe duyarsız kalmadı. Aman’dan aldıkları yavru kediyi Aman’ın talebi doğrultusunda Çayyurt Mahallesinde bulunan Gül Dursun tarafından beslenen sütanneye götürdü.

Yavru kediyi apartmanın bodrum katında buldular

Rabiye Aman, yavru kediyi apartmanlarının bodrum katında bulduklarını ifade ederek, “ Bunu arkadaş bulmuştu aslında, benim bir tane daha kedim var içeride. Oda bana getirip sen bak dedi. Bende bakacak durumda değilim. Çünkü süt içmesi gerekiyor, anne kedi lazım. Tanıdığım birileri vardı, onları aradım. ‘Getirin bizde anne var’ dediler. Yavruyu bodrumda aşağıda bulduk. Annesini de aradık bulamadık. Bende Vefa Sosyal Destek Kurumunu aradım sağ olsunlar geldiler çok teşekkür ederim ilgilendikleri için“ dedi.

Sütanne kediyle buluşturdular

Gül Dursun, yavru kediyi sütanne kediyle buluşturduklarını söyleyerek, “ Ben sokak kedilerine bakıyorum. Bir bayan bu yavru kediyi bulmuş bana telefon ettiler. Daha sonra Vefa ekibini aramışlar. Sağ olsunlar onlarda bize yardımcı oldular, getirdiler çok teşekkür ederim hepsine. Anneyle buluşturduk. İki tane annemiz var burada, İkisi de emziriyor çok mutluyuz” diye konuştu.

Anında harekete geçtiler

Sivas Valiliği Sosyal Destek Grubu çalışanı Ahmet Özdemir, ihbarın alınmasıyla anında harekete geçtiklerini belirtip, “Bize telefonla ihbarda bulundular. Yavru bir kedi bulmuşlardı, o kediyi yine farklı bir mahallede anne kediyle buluşturmak istediler. Bizde ekiplerimizle hemen anında harekete geçtik. Yavru kediyi anne kediyle buluşturduk yavrumuz hayata tekrar tutundu” ifadelerini kullandı.