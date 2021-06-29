Ekili araziler susuzluktan çatladı

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Erzurum’da ekili araziler susuzluktan dolayı çatladı. Çiftçiler yaşanan kuraklık karşısında büyük endişe taşıyor. Son 20 yılın en düşük su seviyesinin yaşandığı Karasu nehri çevresinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama yaptı.

Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, 2021 yılının dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık anlamında etkili olduğunu belirterek, “Şu an içerisinde bulunduğumuz arazi pantolon kemer hizasına yani bel boyuna gelen buğdayın olması gerek, görüldüğü gibi biçilecek durumda bile değil. Bu gibi yerler yağmurların yağmaması nedeniyle bir hafta sonra hayvanların otlayacağı alanlar olacaktır. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarlaları gezip hasar tespiti yapıyor. Bu yalnızca içerisinde bulunduğumuz tarlada değil tüm ova köylerinde aynı durumda. Yetkililer acil olarak bu durumu görüp çiftçilere gereken desteği yapması gerek, çiftçi zor durumda. Çiftçimiz bir yıl ertelenen borcunu dahi ödeyecek durumda değil, bunun yanı sıra hayvanını da besleyecek gücü yok” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı uzmanlarının tarlaları gezerek yerinde tutanak tuttuğunu ifade eden Karaman, “Ne acıdır ki Erzurum da bu kuraklıktan nasibini aldı. Görüldüğü gibi Karasu çayı son 20 yılın en kuraklık dönemini yaşıyor. Daphan ovası denilen bölgelerden gelip Karasu’yu besleyen küçük dereler kurudu. Çiftçi sulama yapamaz durumda, Karasu’dan alınan sulama motopomplarla yapılan sulamalarda bile arazilerde verimlilik düştü. Su verilen yer ile su verilmeyen yerin bir farkı yok. Burada doğrudan iklimden kaynaklanan bir sıkıntı bulunuyor. Açık arazide zaten yağmur yağmıyor, bir de sert esen rüzgarlar ürünün gelişmesini engelliyor” dedi.

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri kuruyan dere kenarında sinek ve böceklenmeye karşı ilaçlama çalışması yaptı.