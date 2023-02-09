EGM’ye bağlı tırlardan afet bölgesinde su ve çorba dağıtımı

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı yardım tırlarından Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesindeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba ikramı yapılıyor.

Deprem sonrası devlet bütün birimlerini aktif duruma getirdi. Tüm devlet kurumları sivillerin yardımı için çalışırken EGM’ye bağlı yardım tırları Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesi Trabzon Caddesi’ndeki afet bölgesinde depremzedelere su ve çorba dağıtıyor.