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Eğirdir’de sinek istilası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde son günlerde özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan sinekler, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi.

Çevre 29.04.2021, 14:51
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Eğirdir’de sinek istilası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde son günlerde özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan sinekler, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi.

Mart ayından bu yana yapılan larva mücadelesine rağmen yaşanan sinek popülasyonu kent halkını rahatsız ederken çevre sakinleri, ilaçlamanın da yetersiz olduğunu öne sürdü. Büyük ölçüde diğer böceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi genel isimlerle adlandırılan göl sineklerinin binlercesi geceleri ışığa doğru gidiyorlar. Bu nedenle havaların ısındığı bugünlerde balkonlarda oturulamazken, camları açmak bile imkansız hale geliyor.

Belediyenin ilaçlama konusunda geç kaldığını ya da yetersiz ilaçlama yapıldığını söyleyen vatandaşlar bir an önce problemin çözülmesini bekliyor.
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