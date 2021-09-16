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Eğirdir Gölü’nden alınan numune sonuçlarının yönetmeliğe uygun olduğu bildirildi

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Gölü’ne kanalizasyon atık suyu karıştığı iddiaları üzerine gölden alınan numune sonuçlarının yönetmeliğe uygun olduğunu bildirdi.

Çevre 16.09.2021, 19:58
Eğirdir Gölü’nden alınan numune sonuçlarının yönetmeliğe uygun olduğu bildirildi

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Gölü’ne kanalizasyon atık suyu karıştığı iddiaları üzerine gölden alınan numune sonuçlarının yönetmeliğe uygun olduğunu bildirdi.

Eğirdir Gölü’nde Altınkum plajındaki kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığı iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yaptığı teknik incelemede göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjı olmadığını ve kirlilik yaşanmadığını bildirmişti. İl Sağlık Müdürlüğü de 14 Eylül’de gölden program dışı su numunesi aldı. Alınan su numunesinin sonuçlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıkladı.

“Analiz sonuçları yönetmelik kriterlerini sağlıyor”

Yapılan açıklamada, “Eğirdir ilçesi, Altınkum Plajı yakınındaki terfi istasyonundan Eğirdir Gölü’ne kanalizasyon karıştığı yönünde basında yer alan haberler üzerine 12/09/2021, 13/09/2021 ve 14/09/2021 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personellerince Altınkum Plajı ile Atıksu Arıtma Tesisi’nde inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Eğirdir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, terfi istasyonunda bulunan pompadaki arızaya 15-20 dk içerisinde müdahale edildiği belirtilmiştir. İnceleme ve denetimlerimizde Altınkum Plajı bölgesinde doğrudan atık su deşarjının olmadığı ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Basında çıkan haberlere istinaden, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14/09/2021 tarihinde program dışı olmak üzere Altınkum Plajı büfeler karşısından alınan numuneye ait analiz sonucunun ’Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’teki kriterleri sağladığı görülmüş olup, konu, İl Müdürlüğümüzce titizlikle takip edilmektedir” denildi.

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