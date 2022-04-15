Eğirdir Gölü 6 santimetre daha yükseldi

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 915,54 metre olarak ölçümlendi.

Eğirdir Gölü su kotu 31 Mart tarihinde 915,48 metre olarak ölçümlenmişti. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümlemede, 15 gün süre zarfında Eğirdir Gölü’nün 6 santimetre yükseldiği gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 32 santimetrelik bir azalma görüldü.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan EKOBİR Müdürü Süleyman Can, "31 Mart’ta yapmış olduğumuz ölçümde gölümüzün su kotu 915,48 metre idi. 15 günde 6 santim yükselme meydana gelmiş. Günlük bazda artış 0,4 santim civarında. Bu şekilde 15 Mayıs’a kadar devam ederse 915,70 metre civarına kadar yükselme ihtimali var. Geçen yıl 19 Nisan 2021 tarihinde 915,86 metre seviyesindeymiş gölümüz. Yani 32 santimetre ekside seyrediyoruz. Tedbirli ve kısıtlı su kullanımı ile kritik nokta olan 914.74 metreyi görmeden 2022 yılını atlatabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.