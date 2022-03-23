Eğirdir Gölü 16 günde 4 santim yükseldi

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 915,49 metre olarak ölçümlendi.

Eğirdir Gölü su kotu 7 Mart Pazartesi günü 915,45 metre olarak ölçümlendi. EKO-BİR tarafından bugün yapılan ölçümlemede, 16 gün zarfında Eğirdir Gölü’nün 4 santim yükseldiği gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 32 santimlik bir azalma görüldü.

“Beklenenden düşük”

Ölçümü yapan Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü su kotunun beklenenden düşük seviyede olduğunu belirterek "Ölçüm sonucu beklentilerimizin altında geldi. 16 günde 4 santim yükselme gerçekleşti. Geçen yıl 17 Mart 2021 Tarihinde 915,81 metreymiş. Yani 32-35 santim arası daha düşük seviyede seyrediyoruz. Tek avantajımız geçen yıl 31 Mart’tan sonra düşmeye başlanmış. Bu yıl 1 ay daha yükselmeye devam edilir diye tahmin ediyoruz" dedi.

“4 santim yükseliş”

En son 7 Mart’ta ölçüm yaptıklarını belirten Süleyman Can, “En son 7 Mart Pazartesi günü gölümüzde ölçümüzü yapmıştık. Yapmış olduğumuz ölçümde 915.45 metreydi. Bugün yaptığımız ölçümde 915.49 metre şeklinde ölçümümüzü gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 günden beri 4 santim bir yükseliş meydana gelmiş. Beklediğimiz yükseliş gerçekleşmemiş durumda. 6-9 santim yükselmesi gerekiyordu. 4 santimetre düşük. Ama havalar soğuk. Karlarımız hala daha erimiş değil. Taban sularımız da dolu vaziyette. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak diye umut ediyoruz” diye konuştu.

Can, 7 Aralık 2021 tarihinden bu zamana kadar Eğirdir Gölünde 56 santim yükseliş meydana geldiğini de belirtti.