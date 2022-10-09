Efteni Gölü, sonbaharda doğaseverleri mest ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan, ismini de Bizans kraliçesi Eftelya’dan alan Efteni Gölü, sonbahar aylarındaki görsel güzelliğiyle doğaseverlerin uğrak mekanı oluyor.

Efteni Gölü’nün sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatları, başta su kuşları olmak üzere değişik türden hayvanların barınmasını sağlıyor. Türkiye’de ender görülen kuş türlerine de ev sahipliği yapan göl, nilüfer çiçekleri, sazlık alanları ve habitatlarıyla fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor.

Efteni Gölü’nü ziyaret eden Elif Varol, "Gölün çok güzel bir hikayesi var. Hem o hikayeyi bu ortamla bütünleştirmek istedim hem de sonbahar da burayı görmek istedim. Burada yeşilin ve kahverenginin tüm tonları hakim. Bire bir bunları görmek istedim. Burası çok güzel. Ağaçlar, kuşlar, nilüferler var. Doğanın her türlü imkanını burada bulmak mümkün" dedi.