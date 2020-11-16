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Edremit’te su samuru ölüsü sahile vurdu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bölgede görülmeyen su samuru ölüsü sahile vurdu. Bölgede ilk kez görülen su samuru merak uyandırdı.

Çevre 16.11.2020, 13:18
Edremit’te su samuru ölüsü sahile vurdu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bölgede görülmeyen su samuru ölüsü sahile vurdu. Bölgede ilk kez görülen su samuru merak uyandırdı.

Edremit İlçesinin Güre Mahallesi Ankara Kampı mevkiinde yürüyüş yapan bir grup bölge sakini sahilde farklı bir hayvan leşi buldu. Farklı patileri ve ağız yapısıyla merak uyandıran hayvan leşinin bir su samuruna ait olabileceği öğrenildi. Su samurunun denizdeki akıntılar ile bölgeye sürüklenmiş olabileceği ifade ediliyor. Bölgede şu ana kadar belirlenmiş ve kayıt altına alınmış bir su samuru yaşantısının olmadığını söyleyen çevre sakinleri yetkilileri bu hayvan leşi üzerinde inceleme yapmaya davet ettiler.
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