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Edirne’nin doğal güzellikleri sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı

Edirne’nin doğal güzelliklerini yansıtan bölgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında "doğal sit alanı" ilan edildi.

Çevre 01.04.2021, 16:22
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Edirne’nin doğal güzellikleri sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı

Edirne’nin doğal güzelliklerini yansıtan bölgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında "doğal sit alanı" ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2023 hedeflerine göre her yıl korunan alan miktarının yüzde 20 arttırılması amacıyla Edirne’nin mevcut doğal sit alanları, doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan bölgeleri bilimsel olarak incelenerek, raporları hazırlandı.

Edirne’nin doğal güzelliklerini yansıtan bölgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında "doğal sit alanı" ilan edildi. Saros Körfezi bölgesinde Dört mevsim yapılan ekolojik temelli bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nda görüşüldü.

Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nda görüşülen rapora, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enez ilçesine bağlı Karaincirli, Büyükevren ve Vakıf köyündeki bazı alanlar "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı", Keşan içesine bağlı Mecidiye köyündeki alan ise "Doğal Sit-Nitelikli Kullanım Alanı" olarak tescilledi.

Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanıyla ilgili "Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline yönelik yürütülen idari süreç ise devam ediyor. Ayrıca, Saros Körfezi bölgesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildiği öğrenildi.
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