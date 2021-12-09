Edirne’de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Edirne’de bir süredir etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkilerken, yer yer görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düştü.

Edirne-Kırklareli yolunda ve diğer çevre yollarda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.