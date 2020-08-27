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Edirne’de tarihi eski İtalyan Kilisesi binası ilgi bekliyor

EDİRNE’NİN KALEİÇİ SEMTİNDE BULUNAN İSTİKLAL ORTAOKULU’NUN EK BİNASI OLARAK HİZMET VEREN TARİHİ KİLİSE BİNASI, OKULUN TAŞINMASININ ARDINDAN 3 YILDAN BU YANA BOŞ DURUYOR. MİTHATPAŞA MAHALLESİ MUHTARI TURGUT SARIBAŞAK, TARİHİ BİNANIN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Çevre 27.08.2020, 11:11 27.08.2020, 11:28
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Edirne’de tarihi eski İtalyan Kilisesi binası ilgi bekliyor

Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan tarihi eski İtalyan Kilisesi binası, balicilerin, evsizlerin meskeni haline geldi.

Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan İstiklal Ortaokulu’nun ek binası olarak hizmet veren tarihi kilise binası, okulun taşınmasının ardından 3 yıldan bu yana boş duruyor. Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, tarihi binanın tekrar değerlendirilmesi istediklerini söyledi.

Tarihi İtalyan Kilisesi binası, bundan birkaç yıl öncesine kadar İstiklal Ortaokulunun ek binası olarak hizmet vermişti. Okulun taşınmasının ardından son yıllarda boş bir halde duran tarihi kilise binası, özellikle akşam saatlerinde bazı belirsiz kişi kişilerin mekanı haline gelmeye başladı.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, mahallelerindeki bu tarihi binanın değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

Sarıbaşak, “Burası daha önce İstiklal Ortaokulu ek binasıydı. Öğrencilerimiz burada 4, 5 sene eğitim yapıldı. O zaman öğrenci sayısı fazla olduğu için burası vakıflar tarafından Milli Eğitim kiralamıştı. Sonra normale dönünce burasını istiklal binası kendi okuluna geçti. Burası böyle boş sefil halde duruyor” dedi.

“Yazıktır, bu devletimizin malı”

Sarıbaşak, “Biz daha önce de haber yapmıştık, ne gelen oldu ne giden oldu. Yazıktır bu vakıfların malı, Türkiye’nin, devletimizin malı. Komşular bu arada çok rahatsız oluyorlar. Boş olduğu için ve bu bilindiği için içeriye baliciler girmeye başladı. Geçenlerde girmişler yine, komşu arkadaşlarımız görmüş ve polise haber vermiş, polis gelip müdahale etmiş” diye konuştu.

“Burada herkes mutsuz ve huzursuz”

Sarıbaşak, “Biz vakıflarımızdan, sayın valimizden Mithat Paşa Mahallesi adına ben rica ediyorum. Herkes burada mutsuz ve huzursuz yani. Burası değerlensin. Burada daha önce İstiklal ortaokulu binası olduğu zaman çok amaçlı salonumuz vardı. Salonda güzel gösteriler oluyordu, eğlenceler oluyordu. Fakat şimdi burası boşalınca, değerlenmesi için bir resim sergisi yapılabilir, tiyatro olabilir. Ne olursa olur. Belki içeride sandalyeler duruyor, buranın doğal gazı, suyu, elektriği her şeyi hazır. Yine tekrar ediyorum sayın valimize, burası bizim malımızdır, malımıza sahip çıkalım, tarihi değerlerimize” diye konuştu.

“Bu binanın aynısından Karaağaç’ta da vardı, yok oldu. Sadece burası kaldı”

Sarıbaşak, “Bundan 15 sene önce rahmetli valimiz burasını restore ettirmişti. Bizde sevindik tabi mahalleli olarak benim çocukluğum burada geçti. Burasının ben daha önce kilise ibadet edilmiyordu ama rahibesi vardı, papazları vardı. Çan çalıyordu. O çan da gitti, sahipsiz kalınca. Burada üç tane binamız var bizim, ortada ki kilisenin olduğu yer. Yan taraflar lojmanlarıydı. Bu binanın aynısından Karaağaç’ta da vardı, yok oldu. Sadece burası kaldı” dedi.

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